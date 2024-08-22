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Стало известно, какие данные МАГАТЭ получило от России

МАГАТЭ получило от России данные об обнаружении на Курской АЭС остатков БПЛА

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Lisa Leutner/AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. Об этом сообщается на сайте организации.

На фоне этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

В агентстве напомнили, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются. Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС.

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