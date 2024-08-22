Венгрия сократила выдачу льготного жилья беженцам с Украины

Власти Венгрии сократили выдачу льготного жилья украинским беженцам. Об этом сообщает портал 24.hu, ссылаясь на Венгерский Хельсинкский комитет.

Закон был принят 28 июня и вступил в силу накануне. Теперь право на субсидированное жилье имеют только приезжие из тех административных регионов Украины, которые непосредственно затронули боевые действия. Их список будет обновляться каждый месяц.

«Из-за нового закона около сотни украинских беженцев были вынуждены покинуть свое временное жилье в городе Коч», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего изменения затронут порядка трех четвертей беженцев в Венгрии.

С начала июля на Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется возвращение на родину для постановки на воинский учет. Ждать ли возвращения беженцев домой и что их ждет на Украине, в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о просьбах Зеленского вернуть из Европы украинцев призывного возраста.