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В МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС

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Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Российской Федерации отметил риски для ядерной безопасности на Курской АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

«Военная активность вблизи АЭС — это серьезный риск для ядерной и физической безопасности», — говорится в сообщении.

Он отметил, что отправится на Курскую АЭС, чтобы получить «своевременный доступ для независимой оценки ситуации».

По словам Гросси, во время визита, который состоится на следующей неделе, «обсудит модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной и физической безопасности».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью наносить удары по Курской АЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ проинформировано об этом, и добавил, что в организации обещали прислать специалистов для оценки ситуации.

Ранее сообщалось, что более ста тысяч человек отселили из приграничных районов России.

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