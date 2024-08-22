Верховный суд Венесуэлы вынес решение по президентским выборам

Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы с 2025 по 2031 годы. Об этом сообщает телеканал Telesur, ссылаясь на решение суда.

«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — говорится в публикации.

Кроме этого, по мнению суда, в отношении оппозиционного экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса должны быть приняты меры, так как тот не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост главы государства.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE).

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

31 июля Мадуро обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.

15 августа правительство США потребовало от президента Венесуэлы Николаса Мадуро признать, что на прошедших 28 июля выборах главы государства победил его соперник, кандидат от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалес.

Ранее Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени.