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В штабе Харрис оценили возможный выход Кеннеди-младшего из предвыборной гонки

Штаб Харрис: мы готовы, что избиратели Кеннеди-младшего уйдут к Трампу

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Rebecca Cook/Reuters, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демократы готовы к тому, что избиратели Роберта Кеннеди-младшего уйдут к Дональду Трампу, многие из них разделяют его взгляды. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Камалы Харрис, передает РИА Новости.

22 августа Дональд Трамп заявил, что для него было бы честью, если бы Роберт Кеннеди-младший, также участвующий в выборах, поддержал его. Трамп подчеркнул, что очень давно знает Кеннеди-младшего и считает его «очень умным парнем и очень хорошим человеком».

Днем ранее сообщалось, что Кеннеди-младший, вероятно, в ближайшее время выйдет из выборной гонки и объявит о поддержке Дональда Трампа. О решении, предположительно, будет объявлено к концу нынешней недели.

По словам источника ABC, одним из возможных сценариев может стать совместный выход на сцену Кеннеди-младшего и Трампа на предвыборном мероприятии в столице Аризоны Фениксе.

Ранее Трамп заявил, что при победе возьмет к себе на работу Кеннеди-младшего.

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Выборы в США — 2024
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