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Россия предложила новую резолюцию Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Россия предложила принять новую резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва предлагает членам Совета Безопасности всемирной организации разработать и принять новый документ по ближневосточному урегулированию. Его слова приводит ТАСС.

«Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ... и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния», — заявил он.

До этого стало известно, что делегации из Египта, Катара и США, которые выступают посредниками в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили приостановить процесс. По информации одного из собеседников агентства EFE, переговоры приостановлены «на неопределенный срок» и пока нет определенных дат для их возобновления.

Ранее Блинкен заявил о непринятии Вашингтоном долгосрочной оккупации Израилем Газы.

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