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МИД РФ собирается поднять в ООН тему преступлений ВСУ в Курской области

Мирошник: Россия будет поднимать в ООН тему преступлений ВСУ под Курском

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия будет поднимать в Организации Объединенных Наций (ООН) тему преступлений ВСУ в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, слова которого передает ТАСС.

«Тема, в первую очередь, преступлений, которые совершаются, нарушение норм международного гуманитарного права. В том числе в зависимости от той базы, которую мы наберем здесь совместными усилиями, чтобы предоставить уже проверенные и абсолютно верифицированные данные», — заявил Мирошник.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористов, участвовавших в нападении ВСУ на Курскую область, будут преследовать без срока давности. По словам Захаровой, речь идет о таких преступлениях, как уничтожение жилых домов, взятие россиян в плен, избиение, издевательства, мародерство.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее военный эксперт призвал к жесткому ответу на вторжение ВСУ в Курскую область.

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