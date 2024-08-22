Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления отношений с США и Европой

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что сформированное накануне новое правительство Ирана будет прикладывать усилия для восстановления отношений со странами Европы. Его цитирует иранское информационное агентство Nour News.

«Иран будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном, а также приложит усилия для восстановления отношений с европейскими странами, но при условии, что они откажутся от своего враждебного подхода в отношении Ирана», — заявил он.

Аракчи пояснил, что западные страны должны возродить ядерное соглашение от 2015 года и снять с Тегерана санкции.

21 августа парламент Ирана утвердил в полном составе новый кабинет министров Пезешкиана. Главой МИД стал Арагчи, который с 2017 по 2021 год работал замглавы министерства и вел переговоры по ядерной программе страны.

14 августа Арагчи заявил, что преодолеть конфронтацию Ирана и США и добиться возобновления ядерной сделки невозможно, а Тегерану следует сосредоточиться на борьбе с санкциями.

18 августа в США заявили, что Иран может объявить себя ядерной державой до конца года, воспользовавшись моментом, когда политическое будущее Соединенных Штатов остается туманным на фоне напряженной президентской гонки.

Ранее генштаб ВС Ирана опроверг данные СМИ о причинах крушения вертолета Раиси.