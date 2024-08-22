Россия отреагировала на присоединение Швейцарии к «военному Шенгену» ЕС

Россия сделает выводы после присоединения Швейцарии «к военному Шенгену» Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Берне, передает РИА Новости.

«Что же касается российских выводов, то они последуют и будут связаны в том числе с дальнейшими практическими шагами швейцарских властей», — заявили в посольстве, подчеркнув, что присоединение Берна к «военному Шенгену» противоречит заявленному страной нейтралитету.

21 августа крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила президента страны Виолу Амхерд в подрыве нейтралитета. Члены партии раскритиковали намерения страны присоединиться к «военному Шенгену» Европейского союза.

В конце марта стало известно о создании США «военного Шенгена» в Северной Европе. Благодаря этому США получат «уверенный контроль над частью суверенитета стран региона в сфере безопасности».

Ранее Швейцария присоединится к новому пакету санкций ЕС против России.