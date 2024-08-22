Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин открыл по видеосвязи школы в трех российских регионах

Путин открыл по видеосвязи три школы — в Волгограде, Бурятии и ЛНР

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин открыл три школы в российских регионах. Глава государства принял участие в церемониях открытия по видеосвязи, сообщает ТАСС.

22 августа в Дзержинском районе Волгограда появилась школа на 1 280 мест, в улусе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии — на 250 мест. В городе Антрацит, который находится в Луганской народной республике (ЛНР), был проведен капитальный ремонт школы, которая примет 520 учеников.

Путин заявил, что у глав регионов и директоров учебных заведений есть время на то, чтобы завершить ремонтные работы и подготовить школы к принятию детей. День знаний в этом году выпадает на воскресенье, поэтому начало нового учебного года переносится на 2 сентября, что дает еще один день на устранение недоработок, отметил российский лидер.

7 августа президент РФ по видеосвязи открыл школу в Нижегородской области, инфекционную больницу в Перми и детский сад в Симферополе.

До этого Путин заявил, что в России в этом году должны построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения. Он отметил, что работа по строительству социальных объектов идет колоссальная, она будет продолжаться.

Ранее Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами