Путин открыл по видеосвязи школы в трех российских регионах

Президент РФ Владимир Путин открыл три школы в российских регионах. Глава государства принял участие в церемониях открытия по видеосвязи, сообщает ТАСС.

22 августа в Дзержинском районе Волгограда появилась школа на 1 280 мест, в улусе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии — на 250 мест. В городе Антрацит, который находится в Луганской народной республике (ЛНР), был проведен капитальный ремонт школы, которая примет 520 учеников.

Путин заявил, что у глав регионов и директоров учебных заведений есть время на то, чтобы завершить ремонтные работы и подготовить школы к принятию детей. День знаний в этом году выпадает на воскресенье, поэтому начало нового учебного года переносится на 2 сентября, что дает еще один день на устранение недоработок, отметил российский лидер.

7 августа президент РФ по видеосвязи открыл школу в Нижегородской области, инфекционную больницу в Перми и детский сад в Симферополе.

До этого Путин заявил, что в России в этом году должны построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения. Он отметил, что работа по строительству социальных объектов идет колоссальная, она будет продолжаться.

Ранее Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске.