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Трамп оценил слухи о выходе Кеннеди-младшего из президентской гонки в его пользу

Трамп заявил, что для него было бы честью заручиться поддержкой Кеннеди-младшего

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Rebecca Cook/Reuters, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что для него было бы честью, если бы Роберт Кеннеди-младший, также участвующий в выборах, поддержал его. Так в беседе с Fox News республиканец прокомментировал информацию, что Кеннеди-младший в ближайшее время выйдет из предвыборной гонки и объявит о его поддержке.

Трамп подчеркнул, что очень давно знает Кеннеди-младшего и считает его «очень умным парнем и очень хорошим человеком».

«Если бы он меня поддержал, я был бы польщен этим. Для меня это было бы честью. У него действительно есть сердце в нужном месте. Он уважаемый человек», — заявил Трамп.

До этого республиканец выразил готовность рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего для своей администрации, если тот решит выйти из гонки и поддержать его.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на пост главы государства считаются Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией, и Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией.

Ранее в Совфеде оценили попытку Клинтона высмеять Трампа из-за слов о России.

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