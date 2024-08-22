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Путин призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения

Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Проблемы со здоровьем у школьников, которые выявляются в ходе диспансеризации, нужно устранять. Об этом президент России Владимир Путин заявил главе Минздрава Михаилу Мурашко во время совещания с правительством, передает ТАСС.

«За диспансеризацией – она проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – сказал он.

Глава государства призвал обратить особое внимание на детское здравоохранение. По мнению российского лидера, вопросы в этой сфере никогда не должны исчезать из поля зрения властей.

В июне Путин заявлял, что российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается.

В мае президент России дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет по решению проблемы с обеспеченностью региона медицинскими кадрами.

Ранее депутаты Госдумы призвали устранить дефицит медработников.

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