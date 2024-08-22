Экс-глава внешней разведки Румынии Сильвиу Предою призвал власти страны придерживаться нейтральной позиции в отношении украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Canal 33, передает РИА Новости.

«Мы не для того им (украинцам) помогаем, чтобы самим оказаться в этом конфликте. А они (власти Украины) очень заинтересованы втянуть всех. Мы добросовестно помогаем, но они уже перегнули палку. Власти не должны подаваться на уловки, и вообще нам надо придерживаться нейтральной позиции по отношению к событиям на Украине», — сказал Предою.

В ответ на вопрос ведущего о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, Предою предположил, что Киев предприняла атаку, не спрашивая союзников.

По его словам, Украина выбрала момент «уязвимости» своих союзников. В Соединенных Штатах идут выборы президента, где один кандидат деградирует психически, а другой в корне не разбирается во внешней политике. В НАТО меняется руководство, в Европейском союзе тоже бардак в Еврокомиссии.

«Украина очень хорошо понимала, что делает», — заключил экс-глава внешней разведки Румынии.

9 августа сообщалось, что страны Восточной Европы испытывают трудности с пополнением рядов своих армий, из-за чего они не готовы к вероятному военному конфликту с Россией.

Отмечалось, что проблемы с набором военнослужащих испытывают Венгрия, Польша, Румыния, а также Словакия и Чехия.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ.