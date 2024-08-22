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Армения запросила доступ к гражданским ядерным технологиям США

CivilNet: США изучают запрос Армении на доступ к их ядерным технологиям

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Shutterstock

Вашингтон изучает возможность предоставления Еревану доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного «Соглашением 123». Об этом пишет армянское издание CivilNet со ссылкой на заявление государственного департамента США.

По информации журналистов, «Соглашение 123» получило свое название по номеру статьи американского закона об атомной энергии. Речь идет о положении, по которому Вашингтон может сотрудничать с «нациями и группами наций» только при условии заключения соответствующего соглашения. Последнее утверждается главой государства и ратифицируется конгрессом США.

«США изучают заявку Армении на присоединение к «Соглашению 123». В случае его одобрения Ереван сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — подчеркнули в государственном департаменте.

Во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что руководство страны не может раскрыть подробности переговорного процесса с Арменией. Тем не менее Вашингтон «уделяет должное внимание» просьбе Еревана о сотрудничестве, уточняется в заявлении.

Как отметили журналисты, присоединение Армении к «Соглашению 123» может открыть республике путь к строительству новой атомной электростанции (АЭС). Этот объект сможет заменить АЭС, возведенную в стране во времена СССР, уточнили авторы статьи.

Ранее в Армении заявили, что ведут переговоры с США о строительстве новой АЭС.

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