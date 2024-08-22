Гладков попросил Путина о выделении средств на оптоволокно в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на прокладку оптического волокна в приграничье. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».

Также Гладков попросил Путина рассмотреть возможность формирования мобильных котельных на приграничных территориях.

Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что министерство совместно с операторами связи проработают вопрос строительства оптоволоконных линий в приграничных регионах.

Днем 22 августа президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации в приграничных регионах страны. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров во время совещания заявил, что из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Курске устанавливают железобетонные укрытия.