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Гладков попросил Путина о выделении средств на оптоволокно в приграничье

Губернатор Гладков попросил о выделении средств на оптоволокно в приграничье

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на прокладку оптического волокна в приграничье. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».

Также Гладков попросил Путина рассмотреть возможность формирования мобильных котельных на приграничных территориях.

Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что министерство совместно с операторами связи проработают вопрос строительства оптоволоконных линий в приграничных регионах.

Днем 22 августа президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации в приграничных регионах страны. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров во время совещания заявил, что из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Курске устанавливают железобетонные укрытия.

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