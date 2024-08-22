Более ста тысяч человек отселили из приграничных районов России

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек. Об этом он заявил во время совещания по ситуации в приграничных регионах страны с участием российского президента Владимира Путина. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, российское правительство подготовило решение о выделении 1,9 млрд рублей для МЧС из-за ситуации в приграничье.

Он также отметил, что ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Курской области. Он добавил, что правительство оперативно поставить в Белгородскую область спецтранспорт.

Днем 22 августа президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации в приграничных регионах страны.

До этого стало известно, что в Курске устанавливают железобетонные укрытия. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее в США заявили, что попытки удержаться в Курской области приведут ВСУ к катастрофе.