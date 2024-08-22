Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более ста тысяч человек отселили из приграничных районов России

Мантуров: из приграничных районов России отселено 115 тысяч человек

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек. Об этом он заявил во время совещания по ситуации в приграничных регионах страны с участием российского президента Владимира Путина. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, российское правительство подготовило решение о выделении 1,9 млрд рублей для МЧС из-за ситуации в приграничье.

Он также отметил, что ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Курской области. Он добавил, что правительство оперативно поставить в Белгородскую область спецтранспорт.

Днем 22 августа президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации в приграничных регионах страны.

До этого стало известно, что в Курске устанавливают железобетонные укрытия. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее в США заявили, что попытки удержаться в Курской области приведут ВСУ к катастрофе.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами