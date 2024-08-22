Вдова погибшего президента Ирана дала интервью российскому СМИ

Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода дала интервью российскому телеканалу RT.

Аламолхода рассказала, что это первое СМИ, которому она согласилась дать интервью после смерти мужа.

«Среди причин такого решения Джамиле Аламолхода назвала честность RT», — говорится в сообщении.

По ее словам, западные медиа создали Ирану ужасный и пугающий имидж.

Она отметила, что Запад целенаправленно настраивает молодежь и женщин Ирана против властей этой страны.

Вертолет президент Ирана потерпел крушение 19 мая. 21 августа агентство Fars, ссылаясь на источник в иранских спецслужбах, сообщило, что в Иране завершили расследование крушения вертолета Раиси, инцидент признали несчастным случаем. По данным СМИ, число пассажиров в разбившемся вертолете превышало норму: на борту было на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности. Также журналисты написали, что пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, однако воздушному судну не хватило для этого мощности, и в условиях ограниченной видимости произошло столкновение с горой.

При этом генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выступил с опровержением публикации иранского агентства Fars о причинах крушения вертолета.

Ранее генштаб ВС Ирана отверг диверсию как причину крушения вертолета Раиси.