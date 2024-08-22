Президент Чехии назвал «иллюзией» справедливый мир для Украины

Президент Чехии Петер Павел назвал «иллюзией» справедливый мир для Украины по итогам вооруженного конфликта. Об этом пишет издание Novinky.

Глава государства отметил, что под справедливым миром Киев понимает выплату компенсаций со стороны Москвы и восстановление контроля над всеми утраченными территориями. В том числе это касается Крымского полуострова.

«Но, как мы, наверное, все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой», — подчеркнул чешский лидер.

По мнению Павела, по итогам мирных переговоров Москве удастся сохранить контроль над определенной частью украинской территории. Он добавил, что в связи с этим Киеву и его зарубежным партнерам стоит стремиться только «максимально приблизиться» к справедливому миру.

19 августа президент Чехии допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если у нее не получится вернуть утраченные территории. Как сказал Павел, в случае необходимости Североатлантический альянс может признать текущую границу между РФ и Украиной временной и принять последнюю в состав организации с ее нынешними землями.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказался о попытках достичь справедливого мира.