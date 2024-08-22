Венгрия пригрозила отправлять мигрантов в Брюссель с «билетом в один конец»

Венгрия пригрозила направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Европейский союз (ЕС) будет мешать Будапешту бороться с притоком нелегалов в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.

«Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец до Брюсселя», — процитировал Гуйяша госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

До этого премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз (ЕС) «законно изнасиловал» Венгрию и Польшу своей миграционной политикой. Он добавил, что в ближайшие годы Будапешт не намерен о чем-либо договариваться с ЕС по вопросу миграции. Вместо этого власти республики сосредоточатся на защите государственной границы и от иностранцев, и от «брюссельских бюрократов», резюмировал Орбан.

«Брюссель «законно изнасиловал» Польшу и Венгрию, навязав им «Миграционный пакт». Поэтому компромиссов по вопросам миграции не будет», — подчеркнул председатель кабинета министров.

Ранее суд Европейского союза оштрафовал Венгрию за систематическое несоблюдение правил ЕС по приему иммигрантов.