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В ФБР рассказали о беспрецедентном числе угроз безопасности США

Директор ФБР Рэй заявил, что США сталкиваются с рекордным числом угроз

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Reuters

США в настоящее время сталкиваются с рекордным числом различных угроз безопасности. Об этом в ходе интервью для агентства Associated Press заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

«Ему «сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало такое количество разных видов угроз», — отметили авторы публикации.

При этом, общаясь с журналистами, Рэй отказался перечислять конкретные угрозы. Он лишь сказал, что сейчас ФБР очень нужна помощь частного сектора для расследования хакерских атак. В том числе это касается взломов ресурсов, посвященных предстоящим президентским выборам или принадлежащих кандидатам в главы государства.

Также глава бюро обратил внимание на угрозы, связанные с использованием нейросетей.

В конце июля директор ФБР принял участие в слушаниях в юридическом комитете нижней палаты конгресса США. На заседании Рэй заявил, что американские спецслужбы опасаются, что в стране может произойти крупный теракт. Речь идет об атаке, сравнимой с нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта текущего года.

Ранее в ФБР рассказали о готовности китайских хакеров в любой момент нанести удар по инфраструктуре США.

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