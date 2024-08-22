Немецкий политик рассказала о стремлении жителей Восточной Германии к переменам

Жители восточной части Германии хотят перемен во внешней политике государства и боятся, что из-за действий нынешних властей они будут втянуты в крупный вооруженный конфликт. Об этом в ходе интервью для газеты Financial Times заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

По словам политика, в своих высказываниях она транслирует мнение избирателей.

«Люди на востоке [страны] хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну», — добавила она.

При этом, как отмечается в материале, результаты недавнего социологического опроса института Forsa свидетельствуют, что около двух третей жителей Восточной Германии выступают против возможного размещения американских ракет на территории государства. На национальном уровне эту идею раскритиковала почти половина населения, а именно 49%.

28 июля российский президент Владимир Путин выступил на параде Военно-морского флота РФ, в ходе которого прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Он предупредил, что в случае реализации этого плана Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Позже в кабинете министров Германии заявили, что приняли к сведению предостережение президента РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для отказа от размещения американских ракет в стране.