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В ВСУ заявили об отказе новобранцев стрелять по российским военным

AP: новобранцы ВСУ отказываются стрелять по российским военнослужащим

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новобранцы в рядах украинской армии отказываются стрелять по российским военнослужащим. Об этом заявили украинские военные и командиры, их слова передает издание Associated Press (AP).

«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь», — сказал командир батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины.

Журналисты также отметили, что некоторые из новых украинских бойцов с трудом собирают оружие и координируют основные боевые действия.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после активных действий прорвали линию обороны ВСУ на Купянском направлении.

21 августа военный эксперт заявил, что командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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