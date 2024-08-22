Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предстоящее размещение бронетанковой бригады НАТО в Финляндии на границе с Россией связано с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«НАТО намерена разместить в Финляндии 5 тысяч своих солдат. Сбылась мечта «американского» президента Финляндии Стубба — иначе его и не назовешь. Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон. Разницы нет даже в запятых», — написал Пушков.

По его словам, подобная политика ведет к снижению уровня жизни, безопасности, доходов от торговли и ухудшению платежного баланса Финляндии. Однако повторяя агрессивный курс Вашингтона, «Стубб имеет счастье постоянно красоваться на экранах и повторять то, что уже сказали Блинкен или Салливан», указал сенатор.

До этого стало известно, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели.

Ранее в Норвегии заявили, что НАТО провоцирует начало третьей мировой.