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Конгрессмен из США рассказал, как Трамп может завершить конфликт на Украине

Раскин: Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине за счет уступок РФ

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Andrew Kelly/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства может попытаться урегулировать конфликт на Украине в том числе за счет уступок РФ. Об этом заявил сопредседатель комитета нижней палаты американского конгресса по надзору Джейми Раскин, передает РИА Новости.

Политик пообщался с журналистами на полях общенационального съезда Демократической партии, который проходит в городе Чикаго. Во время разговора корреспонденты задали ему вопрос, может ли экс-хозяин Белого дома пойти на уступки Кремлю ради завершения боевых действий.

«Несомненно, он так и сделает», — ответил Раскин.

Как он сказал, соратник бывшего главы государства и кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уже пообещал, что «не даст ни гроша» украинскому руководству. По мнению парламентария, он транслирует мысли «всего избирательного бюллетеня».

Также Раскин обратил внимание, что Трамп активно подражает автократам всего мира. В частности, к таким политикам он отнес президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее Трамп заявил о желании наладить отношения с Путиным.

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