Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ визит на Курскую АЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в ходе которой обсудил его предстоящий визит на Курскую АЭС. Об этом Ульянов сообщил в своем Telegram-канале.

«Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Обсудили с ним практические вопросы, связанные с его предстоящим визитом на Курскую АЭС», — говорится в публикации.

17 августа сообщалось, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора пригласил главу Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции. Позже Гросси заявил о готовности посетить Курскую атомную электростанцию для личной оценки ситуации на месте.

До этого Минобороны РФ заявило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС. Министерство пообещало «жесткие ответные военные меры» в случае реализации этих планов.

Ранее МИД России обвинил Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.