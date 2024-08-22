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На границе России появится бронетанковая бригада НАТО

Iltalehti: НАТО разместит бронетанковую бригаду на границе Финляндии и России

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Ints Kalnins/Reuters

НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели. Об этом пишет газета Iltalehti.

«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — говорится в тексте.

По информации газеты, на военной базе будут размещены военнослужащие Североатлантического альянса из Норвегии и Швеции.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия обсуждает с несколькими странами НАТО вопрос о размещении войск на территории страны. По его словам, войска стран НАТО могут быть размещены в Финляндии на длительный период времени, но не на постоянной основе. Несмотря на отсутствие военной угрозы, обстановка напряженная, отметил Хяккянен.

Ранее в Финляндии назвали глупейшим шагом вхождение страны в НАТО.

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