Премьер Индии заявил о необходимости мира в Европе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой во время своего визита в Польшу сообщил, что его страна выступает за мир в Европе. Об этом написала газета Hindustan Times.

Политик призвал объединиться перед лицом вызовов, которые угрожают человечеству, в частности украинским конфликтом. Моди сказал, что ждет возможности продолжить разговор с властями Украины об укреплении двустороннего сотрудничества.

Он также отметил, что Индия стремится поддерживать связь со всеми.

«Индия верит в традицию Будды, поэтому верит в мир, а не в войну. Индия выступает за мир в этом регионе, и очевидно, что сейчас не время для войны», — отметил Моди.

Он заверил, что его страна сфокусирована на дипломатии и диалоге.

Моди прибыл в Польшу, где должна пройти его встреча с премьером Дональдом Туском. А 23 августа он планирует поехать на Украину. Bloomberg до этого писал, что индийский премьер не хочет быть посредником в урегулировании украинского конфликта, но при этом готов передавать сообщения между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В начале августа Моди посещал с официальным визитом Москву.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает новые санкции против России.