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Посредники по Газе решили поставить переговоры на паузу

EFE: посредники переговоров по Газе решили их приостановить

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Abed Sabah/Reuters

Делегации из Египта, Катара и США, которые выступают посредниками в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили приостановить процесс. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников агентства, переговоры приостановлены «на неопределенный срок», и пока нет определенных дат для их возобновления.

Также EFE отмечает, что члены делегаций от США, Катара и Израиля уже покинули Каир, где проходили переговоры. Палестинское движение ХАМАС в последние дни вообще не участвовало в консультациях.

На этой неделе с визитом на Ближнем Востоке побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, который пытался добиться согласия Израиля и палестинцев на американский план урегулирования в Газе. Однако прорыва в переговорах не произошло.

Также Блинкен обсудил ситуацию с переговорами между Израилем и ХАМАС с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу конфликта на Ближнем Востоке. В частности, дипломаты обсудили «актуальную ситуацию» в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее Блинкен заявил о непринятии Вашингтоном долгосрочной оккупации Израилем Газы.

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