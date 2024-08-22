Президент Боливии вынес на референдум вопрос о переизбрании главы государства

Власти Боливии вынесли на референдум, который пройдет в декабре, вопрос о возможности переизбрания президента. Об этом сообщил президент Луис Арсе в социальной сети Х.

«Выполняя наши обязательства перед страной и народом, мы направили в Верховный избирательный суд вопросы для референдума, которые позволят боливийцам рассмотреть возможность переизбрания президента после перерыва», — написал он.

«Согласны ли вы с тем, что возможность однократного последовательного переизбрания президента и вице-президента, установленная конституцией, должна быть расширена за счет переизбрания после перерыва, что потребует изменения конституции?» — такой вопрос будет вынесен на голосование.

Арсе и экс-президент Эво Моралес намерены участвовать в выборах 2025 года. Оба они представляют крупнейшую левую партию «Движение к социализму». Внутри этой партии есть сторонники как Моралеса, так и действующего президента.

По словам Арсе, решение о проведении референдума не связано с «предвыборными расчетами или личными амбициями».

Моралес, который находился у власти с 2006 по 2019 год и переизбирался на третий срок по решению суда, связывает идею референдума с намерением действующего правительства не допустить его к выборам.

Кроме того, в 2023 году Конституционный суд Боливии постановил, что нельзя занимать пост более двух сроков, как подряд, так и с перерывами.

Ранее Белый дом прокомментировал слухи о причастности к попытке путча в Боливии.