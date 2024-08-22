В Венесуэле заявили, что оппозиция пыталась вместе с преступниками совершить госпереворот

Ультраправая оппозиция Венесуэлы с помощью преступных группировок, социальных сетей и кибератак попыталась совершить государственный переворот. Об этом, ссылаясь на встречу главы МИД республики Ивана Хиля Пинто с дипломатическим корпусом, сообщает венесуэльский телеканал Globovisión.

По словам министра, преступные группировки «Поезд Арагуа» и «Поезд Льяно» были наняты оппозицией для осуществления государственного переворота. Они использовались вместе с развернутой в социальных сетях антиправительственной кампанией и кибератакой на сайты государственных учреждений.

Хиль Пинто подчеркнул, что такое использование организованной преступности разработало ЦРУ США. Оппозиция использовала для своих целей нанятых за деньги агентов влияния, которые развернули в соцсетях кампанию по свержению законной и конституционной власти.

Глава МИД отметил, что не признающая никакой государственной власти и ни одного государственного института крайне правая оппозиция пытается претендовать на признание народа.

До этого посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что ситуация в стране стабилизировалась благодаря действиям служб безопасности, однако внешние силы продолжают провокации.

Ранее Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле.