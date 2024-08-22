Макрона призывают одобрить кандидатуру нового премьера под угрозой отставки

Коалиция французских партий «Новый народный фронт» объявила, что будет добиваться отставки президента Эммануэля Макрона в случае, если он не одобрит предложенную левыми кандидатуру Люси Касте на пост главы кабмина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам лидера партии «Непокоренная Франция» Матильды Пано, коалиция будет добиваться импичмента Макрона, если он не назначит премьер-министром кандидата от коалиции, получившей больше всего голосов на выборах. Свою позицию она обосновала ссылкой на 68-ю статью французской конституции, согласно которой парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности. Пано напомнила, что после отставки предыдущего премьера Габриэля Атталя Макрон не назначает нового главу правительства уже больше месяца.

В Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку, которая была принята. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее). Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

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