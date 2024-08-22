Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрона призывают одобрить кандидатуру нового премьера под угрозой отставки

Левые партии Франции грозят Макрону импичментом за неисполнение обязанностей

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Коалиция французских партий «Новый народный фронт» объявила, что будет добиваться отставки президента Эммануэля Макрона в случае, если он не одобрит предложенную левыми кандидатуру Люси Касте на пост главы кабмина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам лидера партии «Непокоренная Франция» Матильды Пано, коалиция будет добиваться импичмента Макрона, если он не назначит премьер-министром кандидата от коалиции, получившей больше всего голосов на выборах. Свою позицию она обосновала ссылкой на 68-ю статью французской конституции, согласно которой парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности. Пано напомнила, что после отставки предыдущего премьера Габриэля Атталя Макрон не назначает нового главу правительства уже больше месяца.

В Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку, которая была принята. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее). Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее во Франции объяснили, в какой ситуации ЕС должен прекратить поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами