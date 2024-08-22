В США назвали главную проблему кампании Харрис

Одна из ключевых проблем кампании вице-президента США, кандидата в главы государства от демократов Камалы Харрис в том, что она на данный момент является частью американского правительства, считает консервативный обозреватель CNN Скотт Дженнингс, передает Fox News. По его словам, непонятно, как в таких условиях, она может обвинять во всем своего оппонента от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа.

«Какими бы хорошими они ни были речи, проблема заключается в том, что она [Харрис] сейчас находится в Белом доме. Демократы в целом контролировали Белый дом 12 из 16 последних лет. Несмотря на все разговоры о разногласиях и проблемах в стране и страданиях людей, демократы в основном управляют этой страной <...> И каким-то образом во всем виноват Трамп», — отметил Дженнингс.

Он добавил, что Харрис почему-то пытаются выставить как человека, который не имеет отношения к деятельности Белого дома, хотя она остается действующим вице-президентом США в течении последних трех с половиной лет. Дженнингс подчеркнул, что не знает, как можно закрыть подобную «дыру» в кампании демократов.

Ранее американцев предупредили об опасности политики Харрис.