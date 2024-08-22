Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали главную проблему кампании Харрис

Обозреватель CNN Дженнингс: демократы во всем винят Трампа, контролируя США

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Одна из ключевых проблем кампании вице-президента США, кандидата в главы государства от демократов Камалы Харрис в том, что она на данный момент является частью американского правительства, считает консервативный обозреватель CNN Скотт Дженнингс, передает Fox News. По его словам, непонятно, как в таких условиях, она может обвинять во всем своего оппонента от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа.

«Какими бы хорошими они ни были речи, проблема заключается в том, что она [Харрис] сейчас находится в Белом доме. Демократы в целом контролировали Белый дом 12 из 16 последних лет. Несмотря на все разговоры о разногласиях и проблемах в стране и страданиях людей, демократы в основном управляют этой страной <...> И каким-то образом во всем виноват Трамп», — отметил Дженнингс.

Он добавил, что Харрис почему-то пытаются выставить как человека, который не имеет отношения к деятельности Белого дома, хотя она остается действующим вице-президентом США в течении последних трех с половиной лет. Дженнингс подчеркнул, что не знает, как можно закрыть подобную «дыру» в кампании демократов.

Ранее американцев предупредили об опасности политики Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами