Глава ХДС не будет сотрудничать с правой «Альтернативой для Германии»

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц исключил возможность сотрудничества с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). На это обратил внимание портал RTL.

«Мы этого не сделаем», — заявил Мерц, комментируя в ходе предвыборной кампании в Тюрингии возможность взаимодействия с АдГ, которая, по данным опросов, значительно опережает его партию.

Всего за десять дней до выборов в Тюрингии Мерц выступил на предвыборном мероприятии в Эрфурте вместе с ведущим кандидатом от ХДС в регионе, Марио Фойгтом.

Согласно последним опросам, АдГ уверенно лидирует с 30% поддержки, в то время как ХДС занимает второе место с 21%.

Выборы в местный парламент (ландтаг) запланированы на 1 сентября.

В июне германский политолог Александр Рар раскрыл, кто может стать следующим канцлером ФРГ. Он заявил, что после провала партии нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Европарламент политика ФРГ не изменится. По его словам, если победу одержит Христианско-демократический союз (ХДС), ему придется искать партнеров, чтобы создать правительство большинства в бундестаге.

Ранее в Германии предложили сократить администрацию бундестага.