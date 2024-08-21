Кеннеди-младший, вероятно, выйдет из выборной гонки в США в ближайшие дни

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, вероятно, в ближайшее время выйдет из выборной гонки и объявит о поддержке республиканца Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американский телеканал ABC News.

О решении, предположительно, будет объявлено к концу нынешней недели.

По словам источника ABC, одним из возможных сценариев может стать совместный выход на сцену Кеннеди-младшего и Трампа на предвыборном мероприятии в столице Аризоны Фениксе.

При этом «источники предупредили, что взгляды Кеннеди всегда могут измениться, а источники, близкие к Трампу, говорят, что никаких планов на пятницу окончательно не разработано», — говорится в публикации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на пост главы государства считаются Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией, и Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, кто лучше для России — Трамп или Харрис.