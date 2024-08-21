В МИД России назвали Киев «игрушкой» МУС

Киевский режим является «игрушкой» Международного уголовного суда (МУС), поэтому инстанция не будет наказывать его. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя ратификацию Украиной Римского статута, передает телеканал «Соловьев Live».

По его словам, киевскому режиму четко объяснили, что МУС не будет наказывать его, поскольку этот суд является «ненастоящим», «несправедливым» и «заказным» судом.

«Это суд, в котором мы (Запад. — «Газета.Ru») заказываем, а он кого-то преследует. Пока вас (киевский режим. — «Газета.Ru») заказывать мы не будем, потому что вы — наша игрушка, потому этой игрушкой мы будем развлекаться и тоже вам надо вступить в этот МУС для того, чтобы мы вместе «с погремушками» ходили на эти заседания. Вот что по факту происходит на международной поляне», — сказал дипломат.

21 августа стало известно, что Верховная рада одобрила ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда.

В июне Украина обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. В пояснительной записке к документу, внесенному Зеленским в Раду, говорится, что «законопроект направлен на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления».

Юрисдикцию МУС не признают многие страны мира, в том числе Россия. Римский статут подписали 137 государств, при этом документ ратифицирован только в 124 странах.

Ранее политолог объяснил желание Киева присоединиться к МУС.