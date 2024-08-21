Трамп начал митинг в Северной Каролине за пуленепробиваемым стеклом

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп вышел к участникам предвыборного митинга в Северной Каролине, передает Associated Press. По информации агентства, первое мероприятие на открытом воздухе с момента покушения на его жизни политик проводит за пуленепробиваемым стеклом.

«Через семьдесят шесть дней мы победим в этом штате и завоюем Белый дом», — объявил Трамп своим сторонникам.

Как отмечает AP, пуленепробиваемые панели образовали защитную стену поперек сцены. Агентство подчеркивает, что на мероприятии усилены меры безопасности, в том числе количество снайперов.

14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову.

Ранее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.