Харрис сочли угрозой для всего мира

Вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис может запустить ядерный конфликт, считает компаньон претендента на пост руководителя Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс, передает Charlotte Observer. Выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, он отметил, что американцы должны проявить осторожность по отношению к ней.

«Трамп — человек, который предотвратил ядерную войну. Если мы не будем осторожны, то Камала Харрис приведет нас прямо к ядерной войне», — отметил Вэнс.

Трамп, как и его кандидат в вице-президенты Вэнс, обвиняют Харрис в некомпетентности. По версии республиканцев, ее возможная победа на выборах приведет к проблемам для США, в том числе экономическим. При этом в Демократической партии считают, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к внутреннему кризису и создаст угрозу для демократии и всего мира.

Ранее США предрекли массовый голод из-за Харрис.