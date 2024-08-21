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В МИД РФ прокомментировали слова президента Чехии о «Северных потоках»

Захарова сравнила позицию Чехии по «Северным потокам» с заявлениями террористов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявление президента Чехии Петра Павела о праве Украины на подрыв российских газопроводов «Северный поток» созвучно мыслям международных террористов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими мыслями выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — написала Захарова.

21 августа Павел заявил, что во время вооруженного конфликта удары наносятся «не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера», которыми и являются «Северные потоки». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег Москве, то трубопровод был законной целью.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов.

Ранее в РФ призвали Германию обнародовать итоги расследования по «Северным потокам».

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