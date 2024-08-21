Шольц высказался о вступлении Молдавии в ЕС

Германия позитивно смотрит на процесс расширения Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду, он отметил, что Берлин рассчитывает на присоединение Кишинева к европейскому объединению.

«Поддерживаем Республику Молдавия на пути в Европейский союз. Для нас очень важно, что это решение было принято, и мы много работали, чтобы оно стало возможным. Мы позитивно относимся к расширению Европейского союза. Мы считаем, что сейчас необходимо, наконец, завершить процессы вступления, которые уже давно начались для некоторых стран», — указал Шольц.

Он добавил, что евроинтеграция той или иной страны потребует решения конкретных задач. Шольц подчеркнул, что ФРГ поддерживает в этом Молдавию.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии назвали альтернативу евроинтеграции страны.