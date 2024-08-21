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В конгрессе заявили об угрожающих США последствиях в случае избрания Харрис

Конгрессмен Уолц: США столкнутся с невиданными угрозами при президентстве Харрис

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Nathan Howard/Reuters

Избрание Камалы Харрис на пост президента США обернется для страны угрозами, которых никогда не было в американской истории. Об этом заявил конгрессмен Майкл Уолц, пишет РИА Новости.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена установила опасные и нелепые приоритеты, которые Харрис, безусловно, продолжит в случае победы на выборах.

Она «приведет нас к точке, где мы столкнемся с угрозами, подобных которым мы никогда не видели в истории Соединенных Штатов», сказал Уолц на брифинге, который организовал предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Конгрессмен отметил, что сейчас Вооруженные силы США уменьшились до уровня тех, которые были во Вторую мировую войну. При этом Военно-морские и Военно-воздушные силы уступают китайским по численности и боеготовности.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от Демпартии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

21 августа журнал The Economist написал, что экономический план вице-президента Камалы Харрис по снижению расходов американских семей вряд ли достигнет поставленных целей.

Ранее эксперт раскрыл, что изменится для РФ, если президентом США станет Камала Харрис.

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