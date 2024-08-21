Американцев предупредили об опасности политики Харрис

Вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис пока не представила изложение своей позиции по ключевым вопросам, в том числе экономике и иммиграции, на своем предвыборном сайте, передает Fox News. По информации телеканала, поэтому в штабе ее оппонента от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа решили сделать это за нее.

«Сайт «Kamala2024policies.com» был запущен на фоне съезда Демократической партии. На портале говорится, что опасная политика Камалы Харрис — это не повод для смеха. На сайте подробно изложены девять политических платформ ее кампании, в том числе заявления о том, что она боролась за освобождение преступников, хочет открыть границу, стремится ликвидировать частное медицинское страхование и хочет предоставить нелегальным иммигрантам социальное обеспечение», — говорится в сообщении.

В предвыборном штабе Трампа пояснили, что Харрис не спешила рассказывать американским избирателям о своих планах, так что ей решили помочь в этом. В команде республиканца подчеркнули, что в случае победы кандидата-демократа на выборах США, в частности, ждет новое повышение налогов.

Ранее Трамп обвинил Харрис в росте преступности в США.