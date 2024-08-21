Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи»

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Украинское правительство готовило атаку своей армии на территорию Курской области «секретно и без обратной связи». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам Шольца, Киев не проводил никаких консультаций с Берлином перед атакой на российский регион. При этом канцлер пообещал, что Германия останется крупнейшим сторонником Украины в Европе.

До этого подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что правительство Германии пытается избежать параллелей с Третьим рейхом из-за атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, во время которой применялась немецкая техника. Военный отметил, что на текущий момент украинская армия полностью зависит от решений западных партнеров.

17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Глава ведомства отметил, что прекращение военной поддержки Киева «не отвечает интересам немецкого народа».

Ранее Медведев заявил, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами