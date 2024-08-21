Украинское правительство готовило атаку своей армии на территорию Курской области «секретно и без обратной связи». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам Шольца, Киев не проводил никаких консультаций с Берлином перед атакой на российский регион. При этом канцлер пообещал, что Германия останется крупнейшим сторонником Украины в Европе.

До этого подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что правительство Германии пытается избежать параллелей с Третьим рейхом из-за атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, во время которой применялась немецкая техника. Военный отметил, что на текущий момент украинская армия полностью зависит от решений западных партнеров.

17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Глава ведомства отметил, что прекращение военной поддержки Киева «не отвечает интересам немецкого народа».

Ранее Медведев заявил, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны.