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Президент Чехии оправдал подрыв Украиной «Северных потоков»

Президент Чехии Павел: у Украины было право подорвать «Северные потоки»

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Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Его слова приводит издание Novinky.

«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы — это стратегический объект», — заявил Павел.

Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег Москве, то трубопровод был законной целью.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу.

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