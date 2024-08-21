В Госдуме заявили, что переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни при каких условиях. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких переговоров, ни на каких условиях. После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность», — заявил он.

По его словам, Украина, находящаяся под воздействием внешних сил и где господствует нацизм, это не страна, с которой можно вести какие-либо переговоры. Слуцкий подчеркнул, что на данный момент «говорить о переговорах реальным образом не приходится».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область о мирных переговорах с Киевом не может быть и речи. По его словам, теперь все понимают, пусть и не говорят вслух, что больше не будет никаких переговоров «до полного разгрома врага».

Политик намекнул, что за операцией ВСУ в Курской области стояли США.

Ранее в России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине.