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В МИД РФ опровергли обмен информацией между ФРГ и Россией по «Северным потокам»

Захарова опровергла обмен информацией между Германией и РФ по «Северным потокам»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью утверждения Германии об обмене с Россией информацией по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат назвала «странноватыми» заявления официального Берлина о подрыве этих трубопроводов. Она уточнила, что с такими заявлениями выступил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

«Эти заявления были сделаны им в ходе еженедельной пресс-конференции германского правительства 19 августа. Он заявил о том, что Берлин якобы обменивается с Россией некой информацией о террористических атаках, совершенных в сентябре 2022 года на газопроводах», — напомнила Захарова.

Она отметила, что эти слова Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. При этом экс-глава немецкой внешней разведки Август Ганнинг в интервью Welt допустил, что в подрыве могла быть замешана и Польша.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США стерли все следы операции по подрыву «Северных потоков».

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