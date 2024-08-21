В МИД РФ назвали условия для посещения западными журналистами Курской области

Журналисты из других стран, включая западные, могут посетить Курскую область только в том случае, если получат визу РФ и аккредитацию российского МИД. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Хотели бы предупредить иностранных журналистов, что посещение России на законных основаниях возможно только при получении соответствующей категории визы... и аккредитации министерства иностранных дел Российской Федерации», — сказала дипломат.

19 августа американская газета The Washington Post опубликовала статью, где сообщила, что ее журналисты и фотограф побывали в городе Судже Курской области вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

Захарова заявляла, что Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, в отношении нарушителей будут приняты меры.

Ранее итальянский журналист выразил сожаление из-за сюжета об украинских военных с символикой СС.