Белорусское посольство в Ереване закидали помидорами и картошкой

Члены армянской партии «Во имя Республики» закидали яйцами, помидорами и картофелем посольство Белоруссии в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал «Spuntik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что представителей партии задели недавние слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о правительстве Армении.

Глава партии Арман Бабаджанян также призвал Ереван разорвать дипломатические отношения с Минском и объявить посла Белоруссии в стране персоной нон грата.

До этого Лукашенко высказал мнение, что некоторые постсоветские страны стремятся получить выгоду от России, не предлагая ничего взамен.

12 июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин говорил, что Россия заинтересована в том, чтобы период осложнений между Арменией и Белоруссией скорее завершился. По его словам, Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе и его инициативы были направлены на примирение «противоборствующих сторон».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.