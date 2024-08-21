Медведев заявил, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен, что после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область о мирных переговорах с Киевом не может быть и речи. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, теперь все понимают, пусть и не говорят вслух, что больше не будет никаких переговоров «до полного разгрома врага».

Политик намекнул, что за операцией ВСУ в Курской области стояли США.

«Пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрепанными белёсыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей», — написал Медведев.

Он добавил, что теперь Украину ждет значительно больше подбитой военной техники и «радикально больше гробов».

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.