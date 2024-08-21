В Иране рассказали, каким может быть удар по Израилю

Иран может нанести скоординированный воздушно-наземный удар по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщили в постпредстве Исламской Республики в ООН, пишет The Wall Street Journal.

Там подчеркнули, что время, условия и характер ответа Ирана будут тщательно просчитаны, чтобы достичь максимальной внезапности.

«Возможно, когда их взгляды будут прикованы к небу и экранам радаров, они будут застигнуты врасплох на земле или, может быть, даже сочетанием того и другого», — говорится в заявлении.

В то же время в постпредстве подчеркнули, что своими действиями Тегеран не планирует срывать переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. Ответ Ирана будет будет выверенным, чтобы избежать последствий, которые рискуют повлиять на ход переговоров между сторонами, подчеркивается в заявлении.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки на дом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Ранее иранский посол заявил, что ответ Израилю будет дан, но когда — неизвестно.