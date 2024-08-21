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Эксперт раскрыл, что изменится для РФ, если президентом США станет Камала Харрис

Политолог Блохин: для РФ ничего не изменится в случае победы Камалы Харрис

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Kevin Mohatt/Reuters

Американист Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что кандидатом в президенты США от Демократической партии стала Камала Харрис. По мнению эксперта, у демократов попросту не было лучшей кандидатуры.

«Понятно, что для России никаких особых изменений не предвидится. Она будет продолжать линию Байдена. Она будет пытаться объединить Запад против России и Китая», — сказал политолог.

Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства 21 августа по итогам состоявшегося формального голосования.

Мероприятие прошло на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис и президент Джо Байден с супругой Джилл. Кандидат в президенты поблагодарила членов съезда за утверждение ее кандидатуры дистанционно.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от Демпартии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее политический активист заявил о коррумпированности участников съезда Демпартии.

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